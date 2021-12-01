Иркутский теннисист победил на чемпионате России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования по настольному теннису проводились среди лиц с ПОДА



Спортсмен Иркутской области Алексей Самсонов победил на чемпионате России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Турнир с 23 по 28 ноября проводился в Пензе и собрал спортсменов из 33 регионов, которые боролись за медали в личном и командном зачётах.



Алексей Самсонов завоевал золотую медаль в личном зачёте среди мужчин в классе 7, где участвовало 23 теннисиста. В финальной части турнира Алексей выиграл у соперников из Саратовской и Московской областей. Во встрече за первое место иркутский спортсмен одержал победу над Максимом Назаркиным из Москвы, который стал серебряным призёром чемпионата России. Бронзовую медаль взял Дмитрий Кустов из Московской области.



Алексей Самсонов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у тренера Людмилы Полодухиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

