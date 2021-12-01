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На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха

На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха
Общество,  Фото:пресс-служба упрдор «Забайкалье»
Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле

В Забайкальском крае завершили капитальный ремонт шестикилометрового участка федеральной трассы Чита – Забайкальск. На месте поклонения буддистов была обустроена площадка со скульптурами, выполненными в бурятском национальном стиле.

- Площадка на 10 машиномест находится на Аргалейском хребте. Проход к площадке оборудовали пешеходным переходом, оснащённым двумя светофорами Т7, и пешеходным металлическим мостиком с платформой для маломобильных граждан, провели освещение протяжённостью около одного километра, – рассказали в пресс-службе управления федеральных дорог на территории региона.

В возведении буддийской ступы на площадке отдыха принимал участие почётный архитектор России, заслуженный строитель Агинского Бурятского округа Болот Дондоков.

Отметим, что по всей протяжённости участка трассы была восстановлена дорожная одежда, отремонтированы и удлинены водопропускные трубы, в местах с затяжными подъёмами устроены дополнительные полосы для движения тяжеловесного транспорта. Кроме того, на перевале напротив площадки отдыха специалисты возвели подпорную стену, чтобы укрепить грунт и исключить его осыпание. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Забайкальский край дорожный ремонт дороги буддизм

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