На трассе в Забайкалье возвели ступу и площадку для отдыха

Площадку на месте поклонения буддистов обустроили в бурятском стиле



В Забайкальском крае завершили капитальный ремонт шестикилометрового участка федеральной трассы Чита – Забайкальск. На месте поклонения буддистов была обустроена площадка со скульптурами, выполненными в бурятском национальном стиле.



- Площадка на 10 машиномест находится на Аргалейском хребте. Проход к площадке оборудовали пешеходным переходом, оснащённым двумя светофорами Т7, и пешеходным металлическим мостиком с платформой для маломобильных граждан, провели освещение протяжённостью около одного километра, – рассказали в пресс-службе управления федеральных дорог на территории региона.



В возведении буддийской ступы на площадке отдыха принимал участие почётный архитектор России, заслуженный строитель Агинского Бурятского округа Болот Дондоков.



Отметим, что по всей протяжённости участка трассы была восстановлена дорожная одежда, отремонтированы и удлинены водопропускные трубы, в местах с затяжными подъёмами устроены дополнительные полосы для движения тяжеловесного транспорта. Кроме того, на перевале напротив площадки отдыха специалисты возвели подпорную стену, чтобы укрепить грунт и исключить его осыпание. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

