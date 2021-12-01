В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса

Общество, Фото: Александра Данилова

До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре



К труппе Государственного русского драматического театра имени Бестужева присоединилась новая артистка Надежда Разуваева, сообщили в пресс-службе театра.



Надежда Разуваева родилась в селе Акша Читинской области. В 2007 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств.



В биографии актрисы три года работы в театре кукол «Ульгэр» и девять лет в Томском областном театре куклы и актёра «Скоморох» имени Романа Виндермана. В 2019 году Надежда Разуваева присоединилась к труппе Молодёжного художественного театра под руководством Анатолия Баскакова.



Надежда Разуваева принимала участие в международном фестивале кукольных и синтетических театров «Кукарт», международном фестивале «Чир Чайаан» (Абакан), международном фестивале «Петрушка Великий» (Екатеринбург), международном фестивале «Путь Кочевника» (Улан-Удэ) и других.



В творческой копилке – более 30 ролей, в том числе около 15 главных, диплом и приз за «Главную женскую роль» за роль музыканта-сказителя в спектакле «Герой». В качестве режиссёра Надежда Разуваева поставила бэби-спектакль «Заюшкина избушка», спектакль на подушках «Мой первый снег», спектакли «Небылицы о былом», «Мой бедный Марат», «Сказ о том, как заяц Весну зазывал», мистерию «Рождественский Вертеп» и другие театрализованные конкурсно-игровые программы.



Пополнив труппу Русского драматического театра, Надежда Разуваева приступила к репетициям бэби-спектакля «Снежный бум» (0+), премьера которого пройдёт в преддверии Нового года. Эта нежная и в то же время весёлая история может стать первой встречей малыша с новогодней сказкой и первым «походом на ёлку».

