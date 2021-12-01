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В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса

В Русском драмтеатре в Улан-Удэ появилась новая актриса
Общество,  Фото:Александра Данилова
До этого Надежда Разуваева работала в Молодёжном художественном театре

К труппе Государственного русского драматического театра имени Бестужева присоединилась новая артистка Надежда Разуваева, сообщили в пресс-службе театра.

Надежда Разуваева родилась в селе Акша Читинской области. В 2007 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств.

В биографии актрисы три года работы в театре кукол «Ульгэр» и девять лет в Томском областном театре куклы и актёра «Скоморох» имени Романа Виндермана. В 2019 году Надежда Разуваева присоединилась к труппе Молодёжного художественного театра под руководством Анатолия Баскакова.

Надежда Разуваева принимала участие в международном фестивале кукольных и синтетических театров «Кукарт», международном фестивале «Чир Чайаан» (Абакан), международном фестивале «Петрушка Великий» (Екатеринбург), международном фестивале «Путь Кочевника» (Улан-Удэ) и других.

В творческой копилке – более 30 ролей, в том числе около 15 главных, диплом и приз за «Главную женскую роль» за роль музыканта-сказителя в спектакле «Герой». В качестве режиссёра Надежда Разуваева поставила бэби-спектакль «Заюшкина избушка», спектакль на подушках «Мой первый снег», спектакли «Небылицы о былом», «Мой бедный Марат», «Сказ о том, как заяц Весну зазывал», мистерию «Рождественский Вертеп» и другие театрализованные конкурсно-игровые программы.

Пополнив труппу Русского драматического театра, Надежда Разуваева приступила к репетициям бэби-спектакля «Снежный бум» (0+), премьера которого пройдёт в преддверии Нового года. Эта нежная и в то же время весёлая история может стать первой встречей малыша с новогодней сказкой и первым «походом на ёлку».
актеры Русский драмтеатр

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