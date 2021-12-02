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В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц

В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет

В Бурятии стартовала республиканская природоохранная акция «Зимующим птицам – нашу заботу». Её участниками могут стать обучающиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования республики в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

Акция проводится с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Для участия необходимо по 10 декабря подать заявку на адрес электронной почты: zimpticam03@mail.ru.

Акция является марафоном, каждый участник (группы участников) должны принять участие во всех четырёх этапах.

Первый этап: Мастер-класс «Лучшая кормушка» по приготовлению разных видов кормушек для зимующих птиц.
Номинации:
- «Самая оригинальная кормушка»;
- «Самая функциональная кормушка»;
- «Самая красивая кормушка».

Второй этап: Видеоурок «Покормите птиц!».

Третий этап: Акция «Покормим птиц зимой».

Четвёртый этап: Конкурс рисунков «Нарисуй зимующую птицу».
Номинации:
- «Самый яркий рисунок»;
- «Самый оригинальный рисунок»;
- «За творческий подход»;
- «За изящество и мастерство»;
- «За лучшее раскрытие образа»;
- «За самый массовый рисунок»;
- «Самому юному художнику»;
- «Самая редкая птица»;
- «За оригинальный фотоотчёт»;
- «За чистоту исполнения».

Победителями становятся участники, набравшие максимальное количество баллов за каждый этап. Все участники получат сертификат, а призёры и победители будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.

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