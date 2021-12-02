В Бурятии проходит акция по подкормке зимующих птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Её участниками могут стать дети в возрасте от 5 до 18 лет



В Бурятии стартовала республиканская природоохранная акция «Зимующим птицам – нашу заботу». Её участниками могут стать обучающиеся и воспитанники организаций дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного образования республики в возрасте от 5 до 18 лет включительно.



Акция проводится с 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года. Для участия необходимо по 10 декабря подать заявку на адрес электронной почты: zimpticam03@mail.ru.



Акция является марафоном, каждый участник (группы участников) должны принять участие во всех четырёх этапах.



Первый этап: Мастер-класс «Лучшая кормушка» по приготовлению разных видов кормушек для зимующих птиц.

Номинации:

- «Самая оригинальная кормушка»;

- «Самая функциональная кормушка»;

- «Самая красивая кормушка».



Второй этап: Видеоурок «Покормите птиц!».



Третий этап: Акция «Покормим птиц зимой».



Четвёртый этап: Конкурс рисунков «Нарисуй зимующую птицу».

Номинации:

- «Самый яркий рисунок»;

- «Самый оригинальный рисунок»;

- «За творческий подход»;

- «За изящество и мастерство»;

- «За лучшее раскрытие образа»;

- «За самый массовый рисунок»;

- «Самому юному художнику»;

- «Самая редкая птица»;

- «За оригинальный фотоотчёт»;

- «За чистоту исполнения».



Победителями становятся участники, набравшие максимальное количество баллов за каждый этап. Все участники получат сертификат, а призёры и победители будут награждены дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ.



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