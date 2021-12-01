Чемпионами у взрослых стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова
В прошедшие выходные в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ завершились открытые чемпионат и первенство Бурятии по ушу «Кубок Золотого дракона». На турнире встретились более 200 сильнейших спортсменов Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, два соревновательных дня выявили лучших в ушу-таолу и ушу-чуаньтун. Чемпионами соревнований стали Андрей Фёдоров и Анна Леонова. Среди юниоров и юниорок в многоборье победили Никита В. и Инга П. В категории среди девушек и юношей 12-14 лет не было равных Анне А. и Максару Ж. Алдар Д. и Екатерина Г. стали победителями среди девушек и юношей 9-11 лет.
- Эти соревнования являются не только отборочными в сборную республики, но и кубок «Золотой дракон» является важной и престижной наградой для учеников школы. Тем более в этом году школа «Золотой дракон» отмечает свой 30-летний юбилей», - отметили в региональной федерации ушу.
В Бурятии разыграли кубок по ушу
Общество, Фото:
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