Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум

Мероприятие пройдёт по трём направлениям



11 и 12 декабря в Иркутске пройдёт V городской форум молодёжи. В рамках форума будут проведены три площадки и конкурс.



- Площадка «Иркутск креативный» направлена на создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации креативной молодёжи и максимального использования её потенциала для развития города. Площадка «Иркутск студенческий» направлена на содействие формированию ответственных и самостоятельных молодых лидеров студенческого самоуправления в городе, поддержку студенческих инициатив, развитие гибких навыков студентов, обмен опытом реализации проектов в студенческой среде, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.



Площадка «Иркутск современный» откроется для всех молодых людей, неравнодушных к развитию городской среды Иркутска. Она направлена на вовлечение молодёжи в темы развития территорий, урбанистики, архитектуры, градостроительства.



Кроме этого, состоится конкурс социальных проектов. Молодёжь может получить финансирование своей идеи, которая сделает город лучше. Заявки принимаются по 8 декабря.



Возрастное ограничение 18+

