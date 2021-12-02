Мероприятие пройдёт по трём направлениям
11 и 12 декабря в Иркутске пройдёт V городской форум молодёжи. В рамках форума будут проведены три площадки и конкурс.
- Площадка «Иркутск креативный» направлена на создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации креативной молодёжи и максимального использования её потенциала для развития города. Площадка «Иркутск студенческий» направлена на содействие формированию ответственных и самостоятельных молодых лидеров студенческого самоуправления в городе, поддержку студенческих инициатив, развитие гибких навыков студентов, обмен опытом реализации проектов в студенческой среде, - сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
Площадка «Иркутск современный» откроется для всех молодых людей, неравнодушных к развитию городской среды Иркутска. Она направлена на вовлечение молодёжи в темы развития территорий, урбанистики, архитектуры, градостроительства.
Кроме этого, состоится конкурс социальных проектов. Молодёжь может получить финансирование своей идеи, которая сделает город лучше. Заявки принимаются по 8 декабря.
Возрастное ограничение 18+
Молодёжь Иркутска соберётся на городской форум
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