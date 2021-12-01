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В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр

В Еравнинском районе Бурятии в борцовской юрте появился новый ковёр
Общество,  Фото:из архива
Министерство спорта республики подарило его спортсменам Еравны

Настоящий подарок получило село Усть-Эгита Еравнинского района. В борцовской юрте для постелили новый борцовский ковёр размером 12 на 12 метров.

Борцовский ковер выделен министерством спорта и молодежной политики Бурятии, при активном содействии депутата Государственной Думы Вячеслава Дамдинцурунова и депутата Народного Хурала Бурятии Аркадия Цыбикова.

– Надеемся, что на этом ковре поднимутся великие борцы, которые будут представлять свой район на региональных, всероссийских и мировых спортивных аренах, – сказал Аркадий Цыбиков, вручая подарок.

Борцовская юрта для занятия борьбой была построена в 2020 году в Усть-Эгите методом народной стройки.

– Секция по национальной и по вольной борьбе у нас работает с момента открытия юрты. Теперь на новом борцовском ковре у нас появилась возможность проводить полноценные тренировки. Новый борцовский ковер для нас очень нужный и практичный подарок. Наши ребята безмерно рады. Очень хочется выразить слова благодарности Аркадию Цыбикову. Наш депутат всегда нас поддерживает, помогает, - рассказал директор ДЮСШ Еравнинского района Станислав Нимаев.

Он добавил, что вольной и национальной борьбой в настоящее время в Усть-Эгите занимаются порядка 55 молодых людей в возрасте от 7 до 20 лет.

Спортсмены из этого села неоднократно занимали высокие места на различных соревнованиях, а получение нового спортивного ковра позволит им улучшить результаты.
спорт борцовская юрта

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