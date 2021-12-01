Глава района назвал новый автобус удобным
В село Бичура Бичурского района Бурятии поступил новый автобус для пассажирских перевозок «ПАЗ-320415». Он рассчитан на 19 посадочных мест, всего вмещается 65 пассажиров. Также предусмотрено место для инвалида, имеется возможность перевезти детскую коляску, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».
- Спасибо главе Бурятии Алексею Цыденову за решение долгожданного вопроса! Скоро все смогут воспользоваться удобным автобусом! Автобус предназначен для сообщения сел района и улиц села Бичура, - сообщил глава района Василий Смолин.
Автобус запустят после регистрации и оформления всех необходимых документов.
Для жителей Бичуры в Бурятии приобрели новый автобус
Общество, Фото:
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