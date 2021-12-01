Для жителей Бичуры в Бурятии приобрели новый автобус

Глава района назвал новый автобус удобным



В село Бичура Бичурского района Бурятии поступил новый автобус для пассажирских перевозок «ПАЗ-320415». Он рассчитан на 19 посадочных мест, всего вмещается 65 пассажиров. Также предусмотрено место для инвалида, имеется возможность перевезти детскую коляску, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».



- Спасибо главе Бурятии Алексею Цыденову за решение долгожданного вопроса! Скоро все смогут воспользоваться удобным автобусом! Автобус предназначен для сообщения сел района и улиц села Бичура, - сообщил глава района Василий Смолин.



Автобус запустят после регистрации и оформления всех необходимых документов.





