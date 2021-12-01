Навигация вновь откроется весной
На реке Ангаре с 1 декабря до 1 марта закрыта навигация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В регионе допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал - с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.
- Инспекторы ГИМС осуществляют пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон для контроля выполнения требований, предъявляемых в период закрытия навигации. Судоводители, которые выйдут на водоёмы позже этих дат, будут привлечены к административной ответственности. После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён! – отметили представители МЧС.
Нарушителям грозит штраф до десяти тысяч рублей.
На реке Ангаре в Иркутской области завершена навигация
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Музей вовсю готовится к новогодним праздникам
Глава района назвал новый автобус удобным
Навигация вновь откроется весной
Книга вышла спустя более чем год после смерти знаменитого экскурсовода и знатока истории Бурятии
На конкурс стихотворений о вакцинации поступило около 80 работ
Жители Поселья возмущены из-за переноса конечной остановки сразу на два километра
Педагогу не оформили надбавку за стаж
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина нашёл карту на улице
Выставка «Дом, милый дом» расскажет об убежищах зверей, птиц, рыб и насекомых
Стартует конкурс на лучший символ празднования 95-летия Кабанского района
Местами прогнозируются метели
К юбилею полководца приурочена выставка, показ фильма и флешмоб
Стартовал новый этап истории одной из центральных улиц города
В Улан-Баторе прошёл праздник «Спасибо, Alma Mater!»