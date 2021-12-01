На реке Ангаре в Иркутской области завершена навигация

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигация вновь откроется весной



На реке Ангаре с 1 декабря до 1 марта закрыта навигация, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



В регионе допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал - с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.



- Инспекторы ГИМС осуществляют пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон для контроля выполнения требований, предъявляемых в период закрытия навигации. Судоводители, которые выйдут на водоёмы позже этих дат, будут привлечены к административной ответственности. После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён! – отметили представители МЧС.



Нарушителям грозит штраф до десяти тысяч рублей.

