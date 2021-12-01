В столице края будут внедрять нацпрограмму подготовки хоккеистов
2 декабря в Чите пройдут мероприятия проекта федерации хоккея России «Красная Машина». Федеральный проект направлен на популяризацию хоккея среди молодёжи.
Официальная часть программы состоится в «Точке Кипения» с 11:00. Будут проведены презентации по национальной программе подготовки хоккеистов, особенностям спортивной подготовки подростков, технологии организации занятий на льду детей. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве и реализации образовательного стандарта «Красная машина» между федерацией хоккея России и спортивной школой олимпийского резерва №2 Читы.
Кроме этого, пройдут практические занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ и ледовом дворце. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
В Забайкалье презентуют хоккейный проект «Красная Машина»
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