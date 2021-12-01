Их установят у многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры
В Чите начался приём контейнеров для раздельного сбора мусора, которые были приобретены на средства из федерального бюджета. 30 ноября в краевую столицу привезли 440 оранжевых контейнеров для сбора пластикового мусора.
По словам начальника отдела по обращению с твёрдыми коммунальными отходами министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамары Микаелян, контейнерами будут снабжены многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Также в скором времени ожидается прибытие синих контейнеров для сбора бумаги.
Напомним, что Забайкальский край вошёл в число 46 субъектов Российской Федерации, которые в 2021 году получили субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году регион получил 41 миллион рублей из федерального бюджета на приобретение 2,5 тысячи контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье привезли первые контейнеры для раздельного сбора мусора
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