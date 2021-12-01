Маршрут по Байкалу получил гран-при всероссийской туристской премии

Ещё один тур по озеру стал победителем в одной из номинаций



В Перми 26 ноября состоялось награждение победителей всероссийской туристской премии «Маршрут года». Однодневный экскурсионный маршрут на теплоходе «Баргузин» в одно из самых красивых мест Байкала – бухту Песчаную, разработанный специалистами Восточно-Сибирского речного пароходства, получил гран-при премии.



Первого места в этой же номинации удостоен тур «Пробуждение Байкала». Это маршрут, которым начинается навигация по озеру. Он позволяет увидеть Байкал в период схода льда и весеннего цветения на его берегах. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



По информации управления международных связей и туризма администрации Читы, в конкурсе приняли участие и забайкальцы. Первое место в номинации «Лучший спортивный маршрут» занял тур «Сплав по Ингоде на рафтах». Также забайкальские туры стали первыми в номинациях «Лучший маршрут выходного дня» и «Лучший приключенческий маршрут». Второе место в номинации «Лучший приключенческий маршрут» занял тур в Чарскую пустыню.



Напомним, всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена и проводится с 2014 года. Она присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Конкурс проходит по 27 номинациям, включающим различные виды маршрутов и туров. В 2021 году на соискание премии подано 445 проектов из 60 регионов России.

