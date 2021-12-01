Снимки самых красивых мест Иркутской области стали частью экспозиции в тематическом поезде «Путешествие по России»
Тематический поезд «Путешествие по России» запустили в московском метро. В десяти вагонах представлены 19 регионов России, наиболее привлекательных для путешествий. Во время поездки пассажиры узнают об уникальном зодчестве Карелии, увидят красивейшие пейзажи Кавказа и вулканы Камчатки и многое другое.
В одном из вагонов состава представлены история и фотографии, посвящённые Байкалу и Иркутской области.
– Пассажиры метро могут познакомиться не только с фотографиями Байкала, но и узнать о богатой истории Иркутской области, о её значении в освоении Восточной Сибири. Надеемся, что поездка в таком поезде привлечёт путешественников в наш регион, – сказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Снаружи поезд украшен надписями «Прекрасное ближе, чем кажется», «Россия». В вагонах размещены QR-коды, перейдя по которым пассажиры могут узнать больше информации о достопримечательностях каждого представленного региона.
Тематический поезд будет курсировать по Сокольнической линии метро полгода – до 29 мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Поезд метро Москвы украсили фотографии Байкала
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