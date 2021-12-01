Педагогу не оформили надбавку за стаж
Как выяснила проверка Северобайкальской межрайонной прокуратуры, в одной из школ района нарушили трудовое законодательство.
Учителю физики при трудоустройстве в школу не установили процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в размере 30 %. Педагог имела пятилетний трудовой стаж в Улан-Удэ, где ей выплачивалась указанная надбавка. Однако новый работодатель процентную надбавку к заработной плате не сохранил.
Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого работнику произвели перерасчёт заработной платы, доплачены денежные 63 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии учителю физики не доплатили 63 тысячи рублей
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