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В Бурятии учителю физики не доплатили 63 тысячи рублей

В Бурятии учителю физики не доплатили 63 тысячи рублей
Общество,  Фото:pexels.com
Педагогу не оформили надбавку за стаж

Как выяснила проверка Северобайкальской межрайонной прокуратуры, в одной из школ района нарушили трудовое законодательство.

Учителю физики при трудоустройстве в школу не установили процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в размере 30 %. Педагог имела пятилетний трудовой стаж в Улан-Удэ, где ей выплачивалась указанная надбавка. Однако новый работодатель процентную надбавку к заработной плате не сохранил.

Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого работнику произвели перерасчёт заработной платы, доплачены денежные 63 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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