В Бурятии учителю физики не доплатили 63 тысячи рублей

Педагогу не оформили надбавку за стаж



Как выяснила проверка Северобайкальской межрайонной прокуратуры, в одной из школ района нарушили трудовое законодательство.



Учителю физики при трудоустройстве в школу не установили процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в размере 30 %. Педагог имела пятилетний трудовой стаж в Улан-Удэ, где ей выплачивалась указанная надбавка. Однако новый работодатель процентную надбавку к заработной плате не сохранил.



Директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого работнику произвели перерасчёт заработной платы, доплачены денежные 63 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

