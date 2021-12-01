В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии владельцы трёх магазинов не заключили трудовые договоры с пятью работниками.
Индивидуальным предпринимателям внесено прокурорское представление, объявлено предостережения о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, в отношении работодателей возбуждены дела об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновных привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов.
После прокурорского вмешательства с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с работниками магазинов не заключали трудовые договоры
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