В Бурятии с работниками магазинов не заключали трудовые договоры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии владельцы трёх магазинов не заключили трудовые договоры с пятью работниками.



Индивидуальным предпринимателям внесено прокурорское представление, объявлено предостережения о недопустимости нарушения закона.



Кроме того, в отношении работодателей возбуждены дела об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновных привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов.



После прокурорского вмешательства с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

