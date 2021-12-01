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В Бурятии с работниками магазинов не заключали трудовые договоры

В Бурятии с работниками магазинов не заключали трудовые договоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии владельцы трёх магазинов не заключили трудовые договоры с пятью работниками.

Индивидуальным предпринимателям внесено прокурорское представление, объявлено предостережения о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, в отношении работодателей возбуждены дела об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора. Виновных привлекли к административной ответственности в виде предупреждения и штрафов.

После прокурорского вмешательства с работниками заключены трудовые договоры, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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