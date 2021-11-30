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Этнографический музей в Улан-Удэ получил декоративных «питомцев»

Этнографический музей в Улан-Удэ получил декоративных «питомцев»
Общество,  Фото:Этнографический музей
Декоративные зверушки украсят экспозиции музея

Сегодня, 30 ноября, Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ получил посылку от Уральского регионального института музейных проектов из Екатеринбурга. В посылке находились декоративные фигурки домашних животных: корова с телёнком, две свиньи, пять гусей, две козы разных расцветок, кошка, две собаки, четыре курочки и один петух.

Фигурки украсят приусадебные участки старообрядческого комплекса.


- Наших новых «питомцев» вы сможете увидеть уже в феврале во дворах семейского комплекса. Мы стараемся для вас воплотить ту атмосферу, которая бытовала ранее, чтоб все выглядело как можно реалистичней, а также, чтоб ваши фото в воспоминаниях о посещении музея были как можно ярче! – сообщили сотрудники музея.

Именно сегодня, 30 ноября, отмечается всемирный день домашних животных. С помощью этого праздника хотят развить чувство ответственности в людях, за взятое когда-то живое существо и в очередной раз напомнить людям о том, что «они несут ответственность за тех, кого приручили».




этнографический музей

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