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В Улан-Удэ дети с донорской печенью встретились со своим врачом

В Улан-Удэ дети с донорской печенью встретились со своим врачом
Общество,  Фото:ДРКБ
Врач не ожидал встречи с подросшими пациентами

В Улан-Удэ бывшие пациенты встретились с московским врачом Дмитрием Ахаладзе, который спас их жизни.

У обоих детей была врождённая патология печени, которая с ростом ребёнка не могла полноценно обеспечить свою функцию и неминуемо вела к смертельному исходу. Однако успешные операции пересадки органа от родственного донора, проведённые доктором Ахаладзе, изменили трагический сценарий жизни.

Одному из пациентов на момент трансплантацию печени было всего 1 год 3 месяца. Донором стала мама, которая без раздумий согласилась отдать часть органа своему ребёнку. Сейчас мальчику девять лет, и у них с мамой хорошо всё.

Второй пациенткой была четырёхлетняя девочка, которой Дмитрий Гурамович пересадил родственную печень мамы. Сейчас девочке 11 лет. Мама также без раздумий пожертвовала своим органом ради дочери.

- Дмитрий Гурамович не ожидал этой встречи, был очень рад видеть счастливые и здоровые лица своих пациентов и их мам. Он сказал, что, безусловно, хорошо помнит всех своих подопечных, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.

В те годы, когда детям были проведены операции, Дмитрий Ахаладзе работал в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Одним из первых в стране стал делать трансплантацию печени детям. Сейчас молодой и талантливый хирург возглавляет торако-абдоминальную группу в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева.

Встреча состоялась в рамках визита московских врачей в Улан-Удэ с обучающими мастер-классами.
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