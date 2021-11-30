Семья из Улан-Удэ увидела свои изображения на открытках бурятского иллюстратора
Забавные открытки с изображением семейной пары можно увидеть в московском ресторане «Орда». Ешина и Дмитрий Баторовы недавно переехали в столицу России. Неожиданной радостью и приветом с родины для них стали открытки бурятского иллюстратора Саяны Хомоновой, где изображена их семья.
- А меня сегодня посетила радость! В ресторане Орда увидела открытки моей дорогой Саяночки! Для тех, кто не знает, это мы с Димой, - написала в социальной сети Ешина Баторова.
Саяна Хомонова – известный художник-иллюстратор из Улан-Удэ, автор детских книг «Лето в деревне» и «Байкальский счет».
- Эти открытки появились летом 2019 года. Уже год они представлены в Москве. Ешина и Дима - мои тятя и дядя. Я их очень люблю, и персонажи на открытках появились сами собой, - рассказала «Байкал Daily» иллюстратор.
Улан-удэнский иллюстратор сотрудничает с керамической студией Домбо, рисует открытки и планнеры, шьёт сумки и придумывает сувенирную продукцию. Саяна Хомонова пишет в стиле «наив». Наивное искусство – это удивительный жанр живописи. Почти всегда это очень трогательные, милые и красивые картины, наполненные яркой палитрой цветов изображённых предметов, людей или животных. В отличие от неистового давления внешнего мира данное направление живописи излучает радость, безмятежность, мир и спокойствие.
Открытки с изображением семьи Баторовых показывают тёплые внутрисемейные отношения этой пары и вызывают улыбку.
Улан-удэнцы увидели себя на открытках в столице России
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