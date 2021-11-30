Бурятия на пятом месте в ДФО по числу несчастных случаев на производстве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Поручения отдал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин



Состояние законности в сфере охраны труда на производственных объектах в Дальневосточном федеральном округе, вопросы задолженности по оплате труда и занятости населения 30 ноября обсудили Генпрокуратура России, представители контрольных и правоохранительных ведомств.



Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин отметил, что вопросы охраны труда требуют постоянного внимания прокуроров, уполномоченных органов и принятия упреждающих мер реагирования с целью недопущения человеческих жертв. Примером этому является произошедшая несколько дней назад трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По последним данным, там погибли 96 человек.



Ежегодно в Дальневосточном федеральном округе фиксируется порядка 650-700 фактов производственного травматизма, за девять месяцев текущего года – 488.



Наибольшее число несчастных случаев на производстве произошло в Приморском крае (170), Амурской области (92), Республике Саха (Якутия) (53), Хабаровском крае (47), Республике Бурятия (28).



Отмечается рост количества погибших работников на 17,4 % (с 190 до 223).



За последние два года прокуроры в дальневосточных регионах пресекли свыше 11,4 тысяч нарушений закона, в том числе в Приморском – 3,4 тыс., Забайкальском – 2,6 тыс. и Хабаровском краях – 714, Республике Саха (Якутия) –552.



Повсеместно территориальными органами Роструда допускаются серьёзные недостатки при расследовании несчастных случаев на производстве.



В деятельности хозяйствующих субъектов прокуроры выявляли случаи несоблюдения периодичности и порядка проведения специальной оценки условий труда, обязательных инструктажей по охране труда, необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, их допуска к трудовой деятельности без прохождения обязательного медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.



Сложной остаётся в округе ситуация в сфере занятости. Показатель уровня безработицы по-прежнему остаётся выше среднего по стране – 5,5 (4,4 %). Наблюдается отток трудовых ресурсов.



Благодаря комплексу совместных мер в текущем году работникам выплачено свыше 1,8 млрд. руб. долга по заработной плате.



Вместе с тем более 80 % долга приходится на четыре региона: Хабаровский (160,8 млн. руб.), Приморский (158,9 млн. руб.) края, республики Саха (Якутия) (82,2 млн. руб.) и Бурятия (68,3 млн. руб.).



Для обеспечения комплексного подхода по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с охраной труда, невыплатой заработной платы, неформальной занятостью, защиты граждан от безработицы Дмитрий Демешин дал руководителям органов, участвующих в обсуждении, даны конкретные поручения.





По информации управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу

