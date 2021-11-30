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Бурятия на пятом месте в ДФО по числу несчастных случаев на производстве

Бурятия на пятом месте в ДФО по числу несчастных случаев на производстве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Поручения отдал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин

Состояние законности в сфере охраны труда на производственных объектах в Дальневосточном федеральном округе, вопросы задолженности по оплате труда и занятости населения 30 ноября обсудили Генпрокуратура России, представители контрольных и правоохранительных ведомств.

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин отметил, что вопросы охраны труда требуют постоянного внимания прокуроров, уполномоченных органов и принятия упреждающих мер реагирования с целью недопущения человеческих жертв. Примером этому является произошедшая несколько дней назад трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. По последним данным, там погибли 96 человек.

Ежегодно в Дальневосточном федеральном округе фиксируется порядка 650-700 фактов производственного травматизма, за девять месяцев текущего года – 488.

Наибольшее число несчастных случаев на производстве произошло в Приморском крае (170), Амурской области (92), Республике Саха (Якутия) (53), Хабаровском крае (47), Республике Бурятия (28).

Отмечается рост количества погибших работников на 17,4 % (с 190 до 223).

За последние два года прокуроры в дальневосточных регионах пресекли свыше 11,4 тысяч нарушений закона, в том числе в Приморском – 3,4 тыс., Забайкальском – 2,6 тыс. и Хабаровском краях – 714, Республике Саха (Якутия) –552.

Повсеместно территориальными органами Роструда допускаются серьёзные недостатки при расследовании несчастных случаев на производстве.

В деятельности хозяйствующих субъектов прокуроры выявляли случаи несоблюдения периодичности и порядка проведения специальной оценки условий труда, обязательных инструктажей по охране труда, необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, их допуска к трудовой деятельности без прохождения обязательного медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.

Сложной остаётся в округе ситуация в сфере занятости. Показатель уровня безработицы по-прежнему остаётся выше среднего по стране – 5,5 (4,4 %). Наблюдается отток трудовых ресурсов.

Благодаря комплексу совместных мер в текущем году работникам выплачено свыше 1,8 млрд. руб. долга по заработной плате.

Вместе с тем более 80 % долга приходится на четыре региона: Хабаровский (160,8 млн. руб.), Приморский (158,9 млн. руб.) края, республики Саха (Якутия) (82,2 млн. руб.) и Бурятия (68,3 млн. руб.).

Для обеспечения комплексного подхода по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с охраной труда, невыплатой заработной платы, неформальной занятостью, защиты граждан от безработицы Дмитрий Демешин дал руководителям органов, участвующих в обсуждении, даны конкретные поручения.


По информации управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу
прокуратура несчастные случаи на производстве

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