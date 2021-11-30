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В Улан-Удэ открылась выставка о легендарном пешелыжном переходе

В Улан-Удэ открылась выставка о легендарном пешелыжном переходе
Общество,  Фото:предоставлено Национальным музеем Бурятии
Гости узнают о рекордном пешелыжном переходе, совершённом бурятскими лыжницами

Выставка «По маршруту «Улан-Удэ – Москва» открылась в музее истории Бурятии имени Хангалова. Она посвящена легендарному пешелыжному переходу, который совершили бурятские лыжницы в 1936-37 годах.

Основным инициатором похода стал известный поэт и писатель Семен Ицкович. Замысел родился ещё летом 1934 года. Строгую медкомиссию прошла Вера Любимская из спортивного общества «Динамо» – одна из инициаторов перехода. В состав группы вошли лыжница из спортобщества «Локомотив» Валерия Копанева, слесарь-инструментальщик Улан-Удэнского паровозовагонного завода Софья Тыхеева. Сельских спортсменок представляла Мария Хахалова, спортсменов госучреждений – Полина Дармаева. В долгожданный поход до Москвы девушки вышли 21 октября 1936 года.

6 февраля 1936 года на отметке 4 300 километров они пересекли границу Азии и Европы.

6 марта 1937 года завершился пешелыжный переход Улан-Удэ – Москва. За 95 дней лыжницы совершили переход протяжённостью 6 065 километров. Их рекордный поход пока никто не повторил.

В подмосковной Малаховке с лыжницами встретились руководители республики Михей Ербанов и Петр Шулунов. До Москвы оставалось 40 километров.

6 марта на московском стадионе «Динамо» 30 тысяч людей громом аплодисментов встретили девушек. 9 марта постановлением Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик все участники перехода были награждены орденом «Знак Почёта».

На выставке будут представлены личные вещи участниц перехода, фотографии, книги, документы, газетные вырезки.


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выставка спорт история Бурятии

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