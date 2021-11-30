Верблюд из Заиграевского района Бурятии полюбил сухарики

Общество, Фото: страница комплекса "Степной кочевник"

Вьючное животное избаловали туристы



Верблюд, живущий в этнокомплексе «Степной кочевник», что в Заиграевском районе Бурятии, полюбил поджаристые сухарики. Животное избаловали приезжающие сюда туристы, теперь верблюд предпочитает их обычному корму. В заиграевском этнокомплексе живут и другие домашние животные, которые стали экспонатами этого известного в республике туристического места.



- К хорошему быстро привыкаешь! И его хочется иметь все побольше и побольше! Это относится не только к людям, но и к нашим верблюдам в этнокомплексе, - написала в социальной сети основательница «Степного кочевника» Светлана Цыбикдоржиева.



Она отмечает, что животное разбаловали туристы, подкармливая его потихоньку. Теперь ему, кроме сена, соли, нужны разные вкусняшки. Верблюд любит полакомиться поджаренными сухариками.



- Живут в своё удовольствие, а ведь когда-то верблюды были основной тягловой силой при кочевом образе жизни бурят в старину, а во время войн были и весьма успешной боевой единицей. У всадника отличный обзор, верблюд передвигается быстро и без усталости, - делится Светлана Цыбикдоржиева.



Она вычитала информацию, что в далеком 1812 году, во время войны с Наполеоном, именно верблюжья кавалерия первой вошла в Париж и произвела там настоящий фурор.



«Степной кочевник» с недавних пор является одной из достопримечательностей Бурятии, куда в большом количестве приезжают туристы не только из России, но и со всего мира.

