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Декабрь в Бурятии начнётся со снегопадов

Декабрь в Бурятии начнётся со снегопадов
Общество,  Фото:pexels.com
Местами прогнозируются метели

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря в республике облачно, на большей части территории снег, по северной половине местами сильные снегопады. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, по северной половине до 24 м/с, метели.

Температура днём -3,-8, местами до +2, по северной половине -12,-17.

В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура днём -4,-6.
прогноз погоды

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