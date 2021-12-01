Местами прогнозируются метели
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря в республике облачно, на большей части территории снег, по северной половине местами сильные снегопады. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, по северной половине до 24 м/с, метели.
Температура днём -3,-8, местами до +2, по северной половине -12,-17.
В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура днём -4,-6.
Декабрь в Бурятии начнётся со снегопадов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 01.12.2021
Местами прогнозируются метели
К юбилею полководца приурочена выставка, показ фильма и флешмоб
Стартовал новый этап истории одной из центральных улиц города
В Улан-Баторе прошёл праздник «Спасибо, Alma Mater!»
На ней покажут работы победителей и призёров конкурса кукол
Стартует турнир любительских команд Бурятии старше 40 лет
В классе 2 «С» учатся мальчики 2013 года рождения
Мастера рассказывают о своей работе и делятся секретами своей профессии
Декоративные зверушки украсят экспозиции музея
Врач не ожидал встречи с подросшими пациентами
В течение осени прошло три презентации проекта
Мероприятие в этом году проходит онлайн
Также введён обязательный карантин для возвращающихся граждан
Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали
Также награду получил детский дом-интернат «Журавушка» из Улан-Удэ