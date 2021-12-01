Декабрь в Бурятии начнётся со снегопадов

Местами прогнозируются метели



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 декабря в республике облачно, на большей части территории снег, по северной половине местами сильные снегопады. Ветер юго-западный, днём с переходом на северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах 15-20, по северной половине до 24 м/с, метели.



Температура днём -3,-8, местами до +2, по северной половине -12,-17.



В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура днём -4,-6.

