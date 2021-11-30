Лесные кабанчики попались в фотоловушки в Бурятии

На снимках видно, как дикие животные посещают кормушки
Фото трёх кабанов, которые кормятся картошкой и овсом в лесу в Прибайкальском заказнике, опубликовали сотрудники БУ «Бурприрода». Также специалисты показали, как для зверей готовят кормушки.
На видео государственные инспекторы «Бурприроды» Сергей Шангин и Анатолий Димов обустраивают солонцы и кормушки в Прибайкальском заказнике. Также они рассказали, что здесь планируют выложить 200 кг картофеля и 150 кг овса.
- Подкормка диких животных позволяет им пережить сезонные голодные периоды. Судя по следам в видео, в этом месте любят лакомиться изюбри, кабаны, лоси и другие дикие животные, - отмечают специалисты.
Отмечается, что подобные действия увеличивают численность популяции диких животных в заказниках Бурятии.
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