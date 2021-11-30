В Бурятии реализуется проект «Казачий VR музей»

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В течение осени прошло три презентации проекта



В Бурятии казачьей молодёжью на базе учебно-методического центра «Авангард» реализуется проект «Казачий VR музей». Музей формируется на основе межвойскового сотрудничества.



За осенние месяцы прошло три презентации проекта. В конце октября на слёте казачьей молодёжи Республики Бурятия, где участвовали школьники, студенты, казаки, а также представители министерств и комитетов, прошло пилотное занятие с VR-музеем истории казачества. 17 ноября презентация проходила в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева. Студенты буддийского университета смогли познакомиться с культурой казачества, одеждой, бытом, узнать о казачьих воинских формированиях на фронтах Великой Отечественной войны, поучаствовать в симуляции рубки шашкой. Для этого использовали 3D-очки, где встроены разные симуляторы и видеоролики. Будущим ламам понравилась современная версия ознакомления с историей и традициями казачества.



24 ноября состоялась презентация казачьего VR музея для студентов Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, занимающихся изучением истории казачества. На базе БГСХА в перспективе планируется создание молодёжного хутора, где казачья молодёжь, совмещая учёбу и общественную работу, могла бы реализовываться в проектной деятельности. В дальнейшем после получения диплома об образовании молодые казаки могли бы успешно интегрироваться в станичные общества. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

