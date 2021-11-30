Украшения готовы и находятся на складе
Новогоднюю светотехнику для главной ёлки столицы Бурятии проверили сегодня в МБУ «Горсвет». Главное украшение новогодней красавицы - гирлянда длиной около двух километров – готово. Также готово и «Звёздное небо» из светодиодов.
- Световые гирлянды относительно новые, были приобретены в прошлом году. Мы их проверили, где нужно. Это технические сезонные работы. Сейчас гирлянды находятся на складе и ждут своего часа, чтобы украсить новогоднюю ёлку, - сообщили в МБУ «Горсовет».
Как ранее сообщал «Байкал-Daily», установка ёлки началась ещё на прошлой неделе. Часть каркаса и блоки для его укрепления перевозили по городу ночью.
Главную ёлку Улан-Удэ украсит двухкилометровая гирлянда
Общество, Фото:
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