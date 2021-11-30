В Улан-Удэ строят усадьбу Деда Мороза

О ходе строительства сообщают в аккаунте парка в Instagram.























В парке имени Жанаева в Улан-Удэ появится усадьба Деда Мороза. Здесь будут проводить игры, музыкальные и танцевальные конкурсы, мастер-классы для детей.Кроме того, в парке работает новогодняя почта, где родители со своими детьми могут отправить письмо Дедушке Морозу. Письмо можно отправить на электронную почту park.zhanaeva@yandex.ru «Хочу подарок от Деда Мороза», а в ответ вышлют макет письма.