В Улан-Удэ строят усадьбу Деда Мороза

Усадьба появится в городском парке
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ появится усадьба Деда Мороза. Здесь будут проводить игры, музыкальные и танцевальные конкурсы, мастер-классы для детей.
Кроме того, в парке работает новогодняя почта, где родители со своими детьми могут отправить письмо Дедушке Морозу. Письмо можно отправить на электронную почту park.zhanaeva@yandex.ru «Хочу подарок от Деда Мороза», а в ответ вышлют макет письма.
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О ходе строительства сообщают в аккаунте парка в Instagram.
Усадьба появится в городском парке
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