Район Бурятии выберет эмблему своего юбилея

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кабанского района

Стартует конкурс на лучший символ празднования 95-летия Кабанского района



В рамках празднования 95-летия Кабанского района Бурятия объявлен открытый конкурс на лучшую эмблему-символ празднования юбилея района. К участию приглашаются организации, учреждения, предприятия, индивидуальные участники, группы участников с совместными проектами (возраст участников 18-35 лет).



При подаче проекта эмблемы-символа авторы представляют заявку и эскиз эмблемы-символа в электронном виде, цветное изображение на листе стандартного размера (формат А4) и запись с подробным пояснением значений символов. Работы представляются в комитет по культуре и делам молодёжи администрации Кабанского района не позднее 15 декабря по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 54.



Представленные на конкурс проекты будут оцениваться по следующим критериям:

- Отражение экономических, исторических и природных особенностей Кабанского района, а также традиций, проживающего на его территории, населения;

- Художественный уровень;

- Лёгкость для восприятия;

- Уникальность и оригинальность;

- Масштабируемость, эмблема должна одинаково хорошо восприниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе.



Заседание оргкомитета по подведению итогов конкурса состоится в период с 20 декабря по 30 декабря. Победителя наградят премией в размере 5000 рублей. Об этом сообщает администрация МО «Кабанский район».



Возрастное ограничение 18+

