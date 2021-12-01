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Район Бурятии выберет эмблему своего юбилея

Район Бурятии выберет эмблему своего юбилея
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Стартует конкурс на лучший символ празднования 95-летия Кабанского района

В рамках празднования 95-летия Кабанского района Бурятия объявлен открытый конкурс на лучшую эмблему-символ празднования юбилея района. К участию приглашаются организации, учреждения, предприятия, индивидуальные участники, группы участников с совместными проектами (возраст участников 18-35 лет).

При подаче проекта эмблемы-символа авторы представляют заявку и эскиз эмблемы-символа в электронном виде, цветное изображение на листе стандартного размера (формат А4) и запись с подробным пояснением значений символов. Работы представляются в комитет по культуре и делам молодёжи администрации Кабанского района не позднее 15 декабря по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 54.

Представленные на конкурс проекты будут оцениваться по следующим критериям:
- Отражение экономических, исторических и природных особенностей Кабанского района, а также традиций, проживающего на его территории, населения;
- Художественный уровень;
- Лёгкость для восприятия;
- Уникальность и оригинальность;
- Масштабируемость, эмблема должна одинаково хорошо восприниматься и не терять значения в любом воспринимаемом масштабе.

Заседание оргкомитета по подведению итогов конкурса состоится в период с 20 декабря по 30 декабря. Победителя наградят премией в размере 5000 рублей. Об этом сообщает администрация МО «Кабанский район».

Возрастное ограничение 18+
Кабанский район конкурс символика эмблема юбилей Бурятия

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