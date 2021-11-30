На границе Бурятии изъяли мясо, ввезённое из Монголии

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Мясо обнаружили во время досмотра в Кяхте



Через пункт пропуска «Кяхта» граждане Монголии пытались ввезти шесть кг мяса. Нарушение выявили инспекторы управления Россельхознадзора.



- Согласно единому порядку осуществления ветеринарного контроля, данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе ведомства.



В отношении двух граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Мясо изъято и отправлено обратно в Монголию.

