Стартовал новый этап истории одной из центральных улиц города
В административном центре Закаменского района Бурятии прошло торжественное открытие улицы Титова. Преобразить одну из центральных улиц города позволило участие города Закаменск во всероссийском конкурсе проектов, сообщает пресс-служба районной администрации.
В этот день с приветственным словом выступили представители правительства республики, администраций района и города, подрядной организации. После выступления ансамбля «Беседушка» была запущена кнопка старта, символизирующая новый этап истории одной из центральных улиц города, с последующим фейерверком. Празднество продолжилось общим ёхором под цветные фаеры.
- Улица, действительно, стала одним из самых красивых мест в городе. Мои дети каждый вечер просятся пойти именно сюда и, когда мы приходим, с огромной радостью бегут к качелям. Раньше здесь не было тротуаров, дорога была неровной, в ямах и кочках, то есть общий вид улицы казался неопрятным и, конечно, несовременным, несмотря на то, что Титова – относится к центру города. Сейчас же пройтись по ней приятно – тротуарная плитка, вокруг светильники, интересно выполненный дизайн лавок, - поделилась своими впечатлениями жительница Закаменска Сэлмэг Ибрагимова.
В Закаменске торжественно открыли улицу Титова
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