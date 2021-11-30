Русдрам из Улан-Удэ повезёт на детский weekend «Золотой Маски» два спектакля

Общество, Фото: Александра Данилова

Программу на весну 2022 года объявил детский weekend «Золотой Маски» в Москве



Программа детского weekenda «Золотой Маски» на весну 2022 года объявлена в столице России. Её собрали театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева. Московские зрители смогут увидеть «Питер Пэна в Кенсингтонском саду» (12+) - новую визуальную сказку от тандема Романа Феодори и Даниила Ахмедова из Екатеринбурга. Также покажут спектакль «Мальчики» (12+) из Новосибирска и другие постановки региональных театров.



- В детском weekende в этом году много документального, свидетельского театра, много независимых коллективов, что приятно. Московских спектаклей в программе нет, но их можно увидеть и без фестиваля, зато приедут постановки и даже театры, которые прежде здесь никогда не бывали! – сообщает PR-менеджер Русского драматического театра имени Бестужева Юлия Федосова.



Русский театр имени Бестужева из Улан-Удэ привезёт сразу две работы – масштабный, визуально-цирковой спектакль «Добывайки» (6+) и камерный бэби-спектакль «Микрохи» (0+).



Весной 2022 года москвичи увидят постановки театров из Рязани, Казани, Санкт-Петербурга и др.







