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В Бурятии декабрь «ворвётся» со снегопадами и метелями

В Бурятии декабрь «ворвётся» со снегопадами и метелями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики объявили штормовое предупреждение

В Бурятии передано штормовое предупреждение.

По информации Бурятского гидрометцентра, 1 и 2 декабря на большей части территории республики ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с. По северной половине местами до 24 м/с, сильные снегопады, метели, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.

На автодорогах гололедица, снежные накаты, заносы.

- В связи с этим резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.


штормовое предупреждение

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