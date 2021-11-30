Бурятский госуниверситет стал лауреатом всероссийского конкурса

Лонгрид об истории бурятской литературы оценили на российском уровне



Команда БГУ в составе студентов Высшей школы бурятского языка и литературы Гэрэлмы Жигдылмеевой, Баяны Сультимовой, руководителя, доцента университета Ларисы Халхаровой стала лауреатом всероссийского конкурса «Дайджест литературы народов России». Конкурс провела автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования — «Альфа-Диалог» (Санкт Петербург) в рамках социально значимого проекта «Многонациональная Россия: литературноисторическое путешествие».



- Мы представили лонгрид об истории бурятской литературы, куда вошёл дайджест литературы, перечень значимых писателей, рекомендательный список произведений для широкой аудитории, буктрейлеры по творчеству современных бурятских авторов, видео выразительного чтения стихотворений бурятских поэтов, научно-исследовательские статьи и отдельно мастер-класс педагога - научного руководителя команды - лекция о бурятской литературе, - сообщила доцент БГУ Лариса Халхарова.



По её словам, проведена огромная работа. Более ста заявок и конкурсных работ поступило в адрес оргкомитета. Представлены многие национальные литературы России.



Работы студентов Бурятского госуниверситета войдут в «Дайджест литературы народов России».

