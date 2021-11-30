Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии

Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали



28 ноября в Иркутске прошли финальные матчи открытого первенства ветеранов области по настольному теннису. Победителями в своих возрастных категориях стали Алексей Зверев, Артём Кулаев, Ринат Гилязитдинов и Леонид Базаров, сообщает группа «Настольный теннис Иркутской области».



По информации группы «Настольный теннис Бурятии», в соревнованиях приняла участие ветеранская сборная Бурятии. Серебряными призёрами турнира в своих возрастных категориях стали Николай Чойндонов и Игорь Сыденов.

