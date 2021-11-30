Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали
28 ноября в Иркутске прошли финальные матчи открытого первенства ветеранов области по настольному теннису. Победителями в своих возрастных категориях стали Алексей Зверев, Артём Кулаев, Ринат Гилязитдинов и Леонид Базаров, сообщает группа «Настольный теннис Иркутской области».
По информации группы «Настольный теннис Бурятии», в соревнованиях приняла участие ветеранская сборная Бурятии. Серебряными призёрами турнира в своих возрастных категориях стали Николай Чойндонов и Игорь Сыденов.
Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске
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