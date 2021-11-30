 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске

Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии
Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали

28 ноября в Иркутске прошли финальные матчи открытого первенства ветеранов области по настольному теннису. Победителями в своих возрастных категориях стали Алексей Зверев, Артём Кулаев, Ринат Гилязитдинов и Леонид Базаров, сообщает группа «Настольный теннис Иркутской области».

По информации группы «Настольный теннис Бурятии», в соревнованиях приняла участие ветеранская сборная Бурятии. Серебряными призёрами турнира в своих возрастных категориях стали Николай Чойндонов и Игорь Сыденов.
настольный теннис Бурятия спорт первенство ветераны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Монголия закрывает границу для стран с «омикроном»
Монголия закрывает границу для стран с «омикроном»
Общество, 30.11.2021
Также введён обязательный карантин для возвращающихся граждан
Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске
Теннисисты Бурятии стали призёрами первенства в Иркутске
Общество, 30.11.2021
Спортсмены сборной завоевали две серебряные медали
Специалисты соцзащиты Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Специалисты соцзащиты Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Общество, 30.11.2021
Также награду получил детский дом-интернат «Журавушка» из Улан-Удэ
Стрелки из Бурятии взяли «серебро» всероссийских соревнований
Стрелки из Бурятии взяли «серебро» всероссийских соревнований
Общество, 30.11.2021
В столице Удмуртии разыграли первые медали в командных упражнениях
Бурятия на пятом месте в ДФО по числу несчастных случаев на производстве
Бурятия на пятом месте в ДФО по числу несчастных случаев на производстве
Общество, 30.11.2021
Поручения отдал заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин
В Улан-Удэ открылась выставка о легендарном пешелыжном переходе
В Улан-Удэ открылась выставка о легендарном пешелыжном переходе
Общество, 30.11.2021
Гости узнают о рекордном пешелыжном переходе, совершённом бурятскими лыжницами
В Улан-Удэ появится 95-й ТОС
В Улан-Удэ появится 95-й ТОС
Общество, 30.11.2021
Инициатива принадлежит жителям дома по улице Буйко
Новый лидер студсовета Бурятии: «Это не просто галочка для себя»
Новый лидер студсовета Бурятии: «Это не просто галочка для себя»
Общество, 30.11.2021
Лидером студентов-активистов стала 20-летняя Арина Хейфец
Перед Бурятским театром драмы появилась «Моя Вселенная»
Перед Бурятским театром драмы появилась «Моя Вселенная»
Общество, 30.11.2021
Скульптура «Моя Вселенная» будет менять места локаций
Буддийские молебны проводятся регулярно в столице России
Буддийские молебны проводятся регулярно в столице России
Общество, 30.11.2021
Благовония от Сангхи можно приобрести в Москве
Лесные кабанчики попались в фотоловушки в Бурятии
Лесные кабанчики попались в фотоловушки в Бурятии
Общество, 30.11.2021
На снимках видно, как дикие животные посещают кормушки
Главную ёлку Улан-Удэ украсит двухкилометровая гирлянда
Главную ёлку Улан-Удэ украсит двухкилометровая гирлянда
Общество, 30.11.2021
Украшения готовы и находятся на складе
В Улан-Удэ строят усадьбу Деда Мороза
В Улан-Удэ строят усадьбу Деда Мороза
Общество, 30.11.2021
Усадьба появится в городском парке
На границе Бурятии изъяли мясо, ввезённое из Монголии
На границе Бурятии изъяли мясо, ввезённое из Монголии
Общество, 30.11.2021
Мясо обнаружили во время досмотра в Кяхте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^