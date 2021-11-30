Бурятские лесники помогают бездомным собакам

Приютам для животных лесники помогают уже не в первый раз
В приют «Кот и пёс» для бездомных животных поступила очередная партия опилок и горбыля. Помощь оказали сотрудники Иволгинского лесхоза и лесопользователи Иволгинского района.
- До этого привозили пиломатериал, столбы с разных районов республики. Начиная с лета, специалисты привезли в приют около 25 кубометров опилок. Конечно же, пытаемся оказывать посильную помощь. Сейчас привезли ещё около 10 кубометров опилок и столько же горбыля, - рассказал первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Лесники отмечают, что помочь собачьему приюту может каждый желающий самостоятельно, ведь животные нуждаются не только в тепле, но и в пище, уходе. А рабочие руки для строительства и обустройства никогда не помешают.
Поддержку собачьим приютам лесники оказывают по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщили в агентстве лесного хозяйства.
Приютам для животных лесники помогают уже не в первый раз
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