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Потери ноября. В России ушли из жизни известные артисты и персоны

Потери ноября. В России ушли из жизни известные артисты и персоны
Общество,  Фото:pixabay.com
Россия потеряла известных артистов, которые были представителями эпохи, уходящей безвозвратно

В ноябре 2021 года Россия потеряла известных артистов, которые были представителями эпохи, уходящей безвозвратно.

Умер 29 ноября в Москве советский и российский кинорежиссёр, сценарист, Владимир Наумов. Он родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Он снял такие любимые россиянами фильмы, как «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43» и т.д.

От инфаркта головного мозга ушёл из жизни великий музыкант и певец Александр Градский. Он родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области, умер 28 ноября 2021 года в Москве.

Любимая в народе актриса Нина Русланова умерла 21 ноября 2021 года после продолжительной болезни. Родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове Харьковской области. Жертвой коронавируса стал актер Валерий Гаркалин, умер 20 ноября от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

В Улан-Удэ ушёл из жизни депутат бурятского парламента, известный врач Галан Гунзынов. Как сообщал ранее Байкал Daily, он скончался на 65-м году жизни. Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года в селе Куорка Кижингинского (Хоринского) района Бурятской АССР в многодетной семье колхозников.

2021 год стал роковым и последним для многих известных персон из творческих кругов. Покинул бренный мир блестящий актёр Василий Лановой, причиной его смерти называется коронавирус. Обладатель «Оскара», известный режиссёр Владимир Меньшов также стал жертвой коронавируса. Голос эпохи, диктор телевидения Игорь Кириллов умер после продолжительной болезни. Яркий представитель цыганского народа, худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко ушёл из жизни летом этого года. И многие другие актеры, режиссёры, певцы, чьи имена вошли в историю страны, безвозвратно покинули своих зрителей.


смерть

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