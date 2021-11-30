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В Москве состоится вечер памяти поэта Дондока Улзытуева

В Москве состоится вечер памяти поэта Дондока Улзытуева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечер памяти «Мой негасимый очаг» пройдёт в Литературном институте

По инициативе общества бурятской культуры «Уряал» в Литературном институте имени Максима Горького пройдёт вечер памяти, посвящённый 85-летию классика бурятской литературы, поэта Дондока Улзытуева. Знаковым является место проведения вечера - альма-матер Дондока Улзытуева, где он получил высшее литературное образование. В этот вечер встретятся переводчики, исследователи, почитатели – все, кто бережно хранит память о Дондоке Улзытуеве.

- Состоится интересная встреча, приходите, обогатимся духовно и узнаем удивительные истории из жизни «Бурятского Пушкина», - сообщает журналист Цырегма Сампилова.

Дондок Аюшеевич Улзытуев родился в улусе Шибертуй Бичурского аймака Бурят-Монгольской АССР. Первая публикация стихов Улзытуева состоялась в 1953 году, когда он учился в восьмом классе. Первая книга стихов «Три тайны пера» вышла в 1957 году в Улан-Удэ. Членом Союза писателей он стал еще до окончания Литературного института в 27 лет. Через два года обучения у выдающихся мастеров русской поэзии студент Дондок Улзытуев поразил всех своим самым ярким сочинением – «Пятнадцать песен».

- «Пятнадцать песен» были переведены поэтом Евгением Евтушенко и увидели свет в журнале «Дружба народов». Таким блистательным был дебют Дондока Улзытуева в Москве, – вспоминает поэт и переводчик Станислав Куняев.

Даже у тех, кто знает на бытовом уровне бурятский язык, невольно наворачиваются слезы от красоты его звучания в стихах Дондока Улзытуева. Его переводили на эстонский, финский, татарский, белорусский, казахский, калмыцкий, монгольский, венгерский, украинский и другие языки. «Это молитва?» Спрашивают не знающие бурятского языка, услышав строки Дондока Улзытуева.

В программе вечера воспоминания поэта, переводчика Дондока Улзытуева Станислава Куняева, выступление доцента Московского педагогического госуниверситета, исследователя творчества поэта Марины Цыреновой, песни на слова классика в исполнении Намгар Лхасарановой и т.д. Мероприятие пройдёт в начале декабря.
вечер памяти поэт

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