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На нескольких улицах Улан-Удэ впервые установили уличные фонари

На нескольких улицах Улан-Удэ впервые установили уличные фонари
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Светлее стал посёлок Матросова

В посёлке Матросова в Улан-Удэ появилось новое наружное освещение. Уличные фонари появились на улицах Земнухова, Любови Шевцовой, Парижской Коммуны, Громовой. До ремонта здесь полностью отсутствовало наружное освещение, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

На одном из освещённых участков находится управление по вопросам миграции и конечная маршрута № 4.

Всего установлено семь новых электроопор, 34 светодиодных светильников мощностью 40Вт, также рабочие смонтировали самонесущий изолированный провод протяженностью 1050 м.

Второй этап работ запланирован на 2022 год.
уличное освещение

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