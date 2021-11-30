Светлее стал посёлок Матросова
В посёлке Матросова в Улан-Удэ появилось новое наружное освещение. Уличные фонари появились на улицах Земнухова, Любови Шевцовой, Парижской Коммуны, Громовой. До ремонта здесь полностью отсутствовало наружное освещение, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
На одном из освещённых участков находится управление по вопросам миграции и конечная маршрута № 4.
Всего установлено семь новых электроопор, 34 светодиодных светильников мощностью 40Вт, также рабочие смонтировали самонесущий изолированный провод протяженностью 1050 м.
Второй этап работ запланирован на 2022 год.
На нескольких улицах Улан-Удэ впервые установили уличные фонари
Общество, Фото:
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