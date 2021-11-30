Названа самая популярная у жителей Бурятии соцсеть

Лишь 5% жителей Бурятии заходят в интернет только несколько раз в неделю



Мир социальных сетей значительно изменился за последние несколько лет: появился ТикТок, а затем формат коротких вертикальных видео стали активно внедрять в Instagram – Reels, в YouTube – Shorts, и в VK – Клипы. Бизнес активно развивается в Instagram, а для общения люди всё чаще используют мессенджеры.



Центр управления регионом (ЦУР) по Бурятии изучает статистику социальных сетей для работы с обращениями граждан. Специалисты ЦУР следят, в каких соцсетях чаще оставляют жалобы жители республики, а также где представлено больше всего пользователей.



Не секрет, что разные регионы России предпочитают разные соцсети. В Северо-Кавказском федеральном округе активно пользуются Instagram, Центральная Россия широко представлена в ВК, особенность Дальнего Востока – мессенджер WhatsApp.



По данным рекламных платформ соцсетей, на сегодня в Бурятии количество пользователей VK составило 330 тысяч человек, аудитория соцсети «Одноклассники» – 313 тысяч, а самая популярная сеть на сегодня – Instagram. Здесь аккаунты есть у 370 тысяч жителей республики.



При этом если учесть тех, кому нет 18 лет, то в VK цифра переваливает за 400 тысяч. Здесь значительно больше детей и подростков, чем в Instagram (27 тысяч несовершеннолетних пользователей). Есть представители младшего поколения и в «Одноклассниках» – 78 тысяч.



- Данная статистика может показаться забавной или неверной, но не нужно забывать про абсолютно разные паттерны поведения пользователей в разных соцсетях. Некоторые сосредоточены целиком на контенте (Instagram, ТикТок), некоторые соцсети предоставляют большой функционал помимо контента – более удобный мессенджер, музыка, видео, игры (ВК, ОК). Это в том числе сказывается на объёме потребляемой рекламы – в Instagram и ТикТоке он гораздо больше, так как реклама в основном встроена в контент, – говорит таргетолог Центра управления регионом Бурятии Александр Кутумов.



Аудиторию ТикТока нельзя разделить по возрастам, суммарно там представлено 185 тысяч жителей Бурятии. Меньше чем за год эта соцсеть набрала в республике более 85 тысяч подписчиков.



Также социологи Центра управления регионом по Бурятии провели опрос пользователей соцсетей, и узнали, какими из них они пользуются чаще всего.



64% опрошенных отметили, что регулярно пользуются Instagram, стабильно заходят в VK – 55%, 49% регулярно заходят в YouTube, ещё 40% выбрали Одноклассники, 24% опрощенных отметили ТикТок, 19% – Facebооk. (Пользователи выбирали несколько вариантов)



- Как показали данные онлайн-социологии, 12% опрошенных проводят в интернете больше восьми часов в день. 31% активен в сети от 4 до 8 часов, пользуются интернетом менее 4 часов более 50%. 5% заходят интернет только несколько раз в неделю, – отмечает социолог ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.



Среди мессенджеров популярнее других у жителей Бурятии оказался Viber – им ежедневно пользуются 85%. WhatsApp занял второе место, его указали 53% опрошенных, Telegram чаще других используют 36%. Ещё 23% регулярно пользуются Яндекс.Мессенджером, и 12% мессенджером Facebооk. Отметим, пользователи выбирали несколько вариантов.







