 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба

В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В двух исправительных колониях прошли торжественные церемонии бракосочетания

В исправительной колонии строгого режима №8 и женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись торжественные церемонии бракосочетания.

В колонии № 8 состоялись сразу четыре свадьбы, а в исправительной колонии № 7 зарегистрирован один брак.

- В завершении мероприятия новобрачных поздравили, пожелали им любви, счастья и ответственного отношения к сделанному выбору, а также вручили официальный документ, свидетельствующий о заключении брака, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


свадьба колония осужденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Названа самая популярная у жителей Бурятии соцсеть
Названа самая популярная у жителей Бурятии соцсеть
Общество, 30.11.2021
Лишь 5% жителей Бурятии заходят в интернет только несколько раз в неделю
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
Общество, 30.11.2021
В двух исправительных колониях прошли торжественные церемонии бракосочетания
Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Общество, 30.11.2021
Учитель истории из Эрхирика занял первое место во всероссийском конкурсе
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Общество, 30.11.2021
На дороги высыпали уже 1200 тонн песка
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Общество, 30.11.2021
Тревел-фотограф побывал в Окинском районе Бурятии
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
Общество, 30.11.2021
Жертвами коронавируса стали ещё девять жителей республики
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
Общество, 30.11.2021
Жители Загорска жалуются, что мусор не вывозят почти месяц
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество, 30.11.2021
Он будет работать несколько дней в Кабанске
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
Общество, 30.11.2021
Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата 
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
Общество, 30.11.2021
Двое сельчан выловили рыбы на 146 тысяч рублей 
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
Общество, 30.11.2021
Стартовал приём заявок для участия
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
Общество, 30.11.2021
С работами лауреатов можно будет ознакомиться с 1 по 6 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^