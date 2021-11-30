В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В двух исправительных колониях прошли торжественные церемонии бракосочетания



В исправительной колонии строгого режима №8 и женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись торжественные церемонии бракосочетания.



В колонии № 8 состоялись сразу четыре свадьбы, а в исправительной колонии № 7 зарегистрирован один брак.



- В завершении мероприятия новобрачных поздравили, пожелали им любви, счастья и ответственного отношения к сделанному выбору, а также вручили официальный документ, свидетельствующий о заключении брака, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





