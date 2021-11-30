В двух исправительных колониях прошли торжественные церемонии бракосочетания
В исправительной колонии строгого режима №8 и женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялись торжественные церемонии бракосочетания.
В колонии № 8 состоялись сразу четыре свадьбы, а в исправительной колонии № 7 зарегистрирован один брак.
- В завершении мероприятия новобрачных поздравили, пожелали им любви, счастья и ответственного отношения к сделанному выбору, а также вручили официальный документ, свидетельствующий о заключении брака, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В женской колонии в Улан-Удэ состоялась свадьба
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