В Улан-Удэ проходят встречи с художниками Бурятии

Мастера рассказывают о своей работе и делятся секретами своей профессии



В Бурятии стартовал художественный проект «Встреча с художником». Целью проекта стала популяризация профессиональной творческой деятельности художников республики.



Цикл встреч с профессиональными художниками, членами Союза художников Бурятии проводится для учащихся и студентов художественных отделений, а также для всех любителей и ценителей изобразительного искусства. На творческих встречах художники расскажут о своём пути в искусстве и поделятся секретами своего мастерства.



26 ноября состоялась первая творческая встреча проекта. Участники познакомились с заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России Бальжинимой Доржиевым.



Следующая встреча пройдёт 1 декабря. Евгений Болсобоев расскажет о работе над фольклорными, этническими образами и мотивами в графических сериях «Гэсэр» и «Шаманские тропы». Художник работает в традиционных графических техниках с линогравюрой, сохранив и развив в своём направлении классическую советскую школу печатной графики.



- Евгений Анатольевич работает в традиционных графических техниках с линогравюрой. Художник сохранил и развил в своём направлении классическую советскую школу печатной графики. В его работах чувствуется влияние мастеров бурятской графики, той же Александры Сахаровской — не только в обращении к теме «Гэсэра», но и в образах, в подаче, - сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».



Возрастное ограничение 6+

