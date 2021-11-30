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В Улан-Удэ проходят встречи с художниками Бурятии

В Улан-Удэ проходят встречи с художниками Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Мастера рассказывают о своей работе и делятся секретами своей профессии

В Бурятии стартовал художественный проект «Встреча с художником». Целью проекта стала популяризация профессиональной творческой деятельности художников республики.

Цикл встреч с профессиональными художниками, членами Союза художников Бурятии проводится для учащихся и студентов художественных отделений, а также для всех любителей и ценителей изобразительного искусства. На творческих встречах художники расскажут о своём пути в искусстве и поделятся секретами своего мастерства.

26 ноября состоялась первая творческая встреча проекта. Участники познакомились с заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России Бальжинимой Доржиевым.

Следующая встреча пройдёт 1 декабря. Евгений Болсобоев расскажет о работе над фольклорными, этническими образами и мотивами в графических сериях «Гэсэр» и «Шаманские тропы». Художник работает в традиционных графических техниках с линогравюрой, сохранив и развив в своём направлении классическую советскую школу печатной графики.

- Евгений Анатольевич работает в традиционных графических техниках с линогравюрой. Художник сохранил и развил в своём направлении классическую советскую школу печатной графики. В его работах чувствуется влияние мастеров бурятской графики, той же Александры Сахаровской — не только в обращении к теме «Гэсэра», но и в образах, в подаче, - сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Бурятия художники Творческая встреча искусство

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