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Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч

Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Общество,  Фото:Российское историческое общество
Учитель истории из Эрхирика занял первое место во всероссийском конкурсе

Владислав Тепкесов занял первое место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства среди учителей истории

Учитель истории и обществознания Эрхирикской школы Заиграевского района Владислав Тепкесов победил в шестом всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации».

Конкурс состоялся в Москве. В этом году на него была подана 701 заявка, до финала дошли 24 участника из восьми федеральных округов.

Среди тех, кто занял первое место, восемь учителей. Это Владислав Тепкесов из Бурятии, а также педагоги из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Нижегородской области и других городов.

Все победители получили памятные награды и премии. За первое место вручены премии в 260 тысяч рублей, сообщили в Российском историческом обществе.

После церемонии награждения Владислав Тепкесов дал небольшое интервью, где отметил:

- Надо на уроках больше эмоций, больше страсти, и тогда детей можно без проблем увлечь любой темой и сделать из неё предмет воспитания гражданственности и патриотизма.

С победой учителя из Эрхирика поздравила Общественная палата Бурятии.

- Если педагогика для Владислава — это профессия, то руководить кружком по робототехнике – его хобби, а среди его подопечных есть уже призеры разных конкурсов. К слову сказать, мама Владислава Романовича, тоже учитель истории и обществознания, Дарибазарова Наталья Нанзытовна, она работает с сыном вместе, в одной школе. В день матери, получить признание сына лучшим из лучших в педагогическом мастерстве, для Натальи Нанзытовны- самый лучший и щедрый подарок! – сообщила о победе историка заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
учителя конкурс

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