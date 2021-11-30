Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч

Общество, Фото: Российское историческое общество

Учитель истории из Эрхирика занял первое место во всероссийском конкурсе



Владислав Тепкесов занял первое место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства среди учителей истории



Учитель истории и обществознания Эрхирикской школы Заиграевского района Владислав Тепкесов победил в шестом всероссийском конкурсе педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации».



Конкурс состоялся в Москве. В этом году на него была подана 701 заявка, до финала дошли 24 участника из восьми федеральных округов.



Среди тех, кто занял первое место, восемь учителей. Это Владислав Тепкесов из Бурятии, а также педагоги из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, Нижегородской области и других городов.



Все победители получили памятные награды и премии. За первое место вручены премии в 260 тысяч рублей, сообщили в Российском историческом обществе.



После церемонии награждения Владислав Тепкесов дал небольшое интервью, где отметил:



- Надо на уроках больше эмоций, больше страсти, и тогда детей можно без проблем увлечь любой темой и сделать из неё предмет воспитания гражданственности и патриотизма.



С победой учителя из Эрхирика поздравила Общественная палата Бурятии.



- Если педагогика для Владислава — это профессия, то руководить кружком по робототехнике – его хобби, а среди его подопечных есть уже призеры разных конкурсов. К слову сказать, мама Владислава Романовича, тоже учитель истории и обществознания, Дарибазарова Наталья Нанзытовна, она работает с сыном вместе, в одной школе. В день матери, получить признание сына лучшим из лучших в педагогическом мастерстве, для Натальи Нанзытовны- самый лучший и щедрый подарок! – сообщила о победе историка заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.

