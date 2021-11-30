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В Улан-Удэ откроется выставка «Куклы Бурятии»

В Улан-Удэ откроется выставка «Куклы Бурятии»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
На ней покажут работы победителей и призёров конкурса кукол

В Улан-Удэ закончился приём заявок для участия в республиканском конкурсе «Куклы Бурятии». Выставка кукол пройдёт с 7 по 17 декабря в республиканском центре народного творчества.

Одним из участников конкурса стала Вера Фадеева из посёлка Нижнеангарск Северобайкальского района. В прошлом геофизик по образованию, сейчас она изготавливает уникальные куклы в национальном стиле. Вера Михайловна привезла свои работы в Улан-Удэ для предстоящей выставки.

По её признанию, раньше она пробовала делать сувениры из бисера, шила мягкие игрушки, а изготовлением кукол начала заниматься недавно. Вера Фадеева училась этому делу самостоятельно, смотрела различные мастер-классы в интернете. Её первой авторской работой была кукла «Бурятская девушка», которую сразу же приобрёл местный музей для своей коллекции. Несмотря на то, что материалы для кукол стоят совсем недёшево, Вера Михайловна старается не делать на этом сильный акцент, так как считает, что для творчества не может быть никаких преград.

– Изготовление кукол – это сложный и трудоёмкий процесс, подразумевающий работу портного, парикмахера, сапожника. Руки и лицо кукол я делаю из полимерной глины, а тело состоит из проволочного каркаса, синтепона и ткани. Самое сложное в деле – это роспись лица, потому что после запекания глины, редко бывает, когда точно знаешь, что у тебя получится. Я делаю работы без эскизов, потому что как бы я их не рисовала, в итоге результат получается другим. Также я изготавливаю куклы для подарков, пробую делать портретные куклы. Вообще идей очень много, но в связи с моей работой, все это отодвигается на неопределённый срок, – рассказала Вера Фадеева.

В своём посёлке Вера Михайловна работает в детском эвенкийском центре «Синильга». В этом году в Нижнеангарске прошла её первая выставка кукол, где было представлено 18 авторских работ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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