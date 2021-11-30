Монголия закрывает границу для стран с «омикроном»

Также введён обязательный карантин для возвращающихся граждан



Монголия ввела запрет на въезд для иностранцев, прибывающих из стран, где обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», а также для тех, кто проезжал транзитом через эти страны.



Что касается граждан Монголии, которые посещали или находились транзитом в странах, где выявлен новый штамм, государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) приняла решение ввести для них обязательный десятидневный карантин.



По состоянию на 27 ноября новый штамм «омикрона» был выявлен в Южной Африке, Зимбабве, Ботсване, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике, Малави, Бельгии, Израиле и Гонконге. В связи с классификацией нового варианта коронавируса как «вызывающего озабоченность», председатель ГЧК, вице-премьер С. Амарсайхан объявил о решениях, которые были приняты на заседании комиссии с участием медицинских экспертов.



Комиссия приняла решение поместить монгольских миротворцев, прибывающих из Южного Судана, на 10 дней обязательной изоляции, несмотря на то, что новый штамм «омикрона» ещё не зарегистрирован в Южном Судане. Кроме того, в аэропортах, автомобильных пунктах пропуска и приграничных зонах пассажиры, а также персонал должны сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

