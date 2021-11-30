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В Иркутске появился первый профильный хоккейный класс

В Иркутске появился первый профильный хоккейный класс
Общество,  Фото:pixabay.com
В классе 2 «С» учатся мальчики 2013 года рождения

В иркутской школе №77 открылся первый профильный спортивный класс. Его создали в результате двустороннего соглашения о сотрудничестве учебной организации с областной спортивной школой по хоккею с мячом «Сибскана». В новом 2 «С» классе учатся 26 мальчиков 2013 года рождения. Каждое утро у них начинается с тренировки. Занятия проходят в ледовом дворце «Байкал».

– Они живут, учатся и тренируются в едином графике, единым коллективом, с общими целями и задачами как на хоккейном поле, так и в учебном кабинете. Это уникальный опыт. Эти малыши на льду могут больше, чем некоторые взрослые спортсмены. Ребята уже приняли участие в товарищеских встречах в Красноярске, где тренируется одна из самых лучших детских команд в России. И наши ребята выиграли, – рассказал президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Спортивный класс был сформирован на основе детской команды «Сибскана-2013». Инициатором стал тренер спортивной школы Николай Стаценко. Идею поддержали в департаменте образования города Иркутск.

– Главная задача – повышение уровня организации образовательного и тренировочного процесса. Все отлажено и работает, как часы. Чёткий режим дня помогает выстраивать циклы подготовки к соревнованиям, – отметил главный тренер спортивного класса Николай Стаценко. – В школе № 77 есть все условия для тренировок: необходимая инфраструктура и материально-техническая база. Например, два спортивных зала, открытые площадки с тренажёрами и бассейн, в котором ребята проводят три часа в неделю.

Кроме того, в этом году после реконструкции открылся обновлённый современный стадион школы № 77. На спортобъекте обустроили футбольное поле с резиновым покрытием, беговые дорожки, яму для прыжков, установили тренажёры, смонтировали новое освещение, трибуны.

– В случае спортивных соревнований школа подстраивается и переносит время проведения уроков. При необходимости у ребят занятия проходят дистанционно. Но при этом мы делаем все, чтобы не страдал образовательный процесс, – рассказала директор СОШ № 77 Татьяна Рябоволова.

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки у класса 6 тренировок в неделю. Родители привозят детей в ледовый дворец «Байкал», где проходят разминка и занятия на льду. После тренировки юные спортсмены на фирменном автобусе уезжают на учёбу. В школе у ребят полноценное двухразовое питание – обед и полдник. После уроков детей обратно привозят в ледовый дворец», где их забирают родители. Спортивное обучение, а также тренировки проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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