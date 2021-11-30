В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей начальных классов

Мероприятие в этом году проходит онлайн



29 ноября в столице Бурятии стартовал III городской конкурс учителей начальных классов «Раз ступенька, два ступенька…». Участие в мероприятии принимают 23 учителя города Улан-Удэ.



Конкурс продлится до 3 декабря этого года. Участникам в дистанционном режиме необходимо выполнить три задания: презентацию методического продукта, выполнить компетентностную олимпиаду и показать урок.



- На первом этапе «Методическая система эффективного учителя» конкурсанты представят отдельные элементы методической системы, индивидуальный методический стиль педагога. В ходе компетентностной олимпиады участники в течение 60 минут продемонстрируют предметные, методические, психолого-педагогические компетенции. В рамках третьего тура, педагог проведёт урок продолжительностью 30 минут с использованием приёмов, методов формирования универсальных учебных действий младших школьников. Жюри оценит видеозапись урока и самоанализ участников, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Жюри представляют преподаватели кафедры начального и дошкольного образования ПИ БГУ, а также учителя – победители профессиональных конкурсов прошлых лет.

