 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется

В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвами коронавируса стали ещё девять жителей республики

В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 227 человек.

Заболеваемость по-прежнему держится примерно на одном уровне. Для сравнения, если вчера заболели 227 человек, позавчера их было 230, до этого 236, 231, 229, вновь 231.

По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 69 770. Из них 46% (32 382) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 62 830 человек. Накануне победили коронавирус 215 жителей.

За минувшие сутки умерли девять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что восемь из них были старше 65 лет, один – младше этого возраста (точный возраст больше не раскрывается). Отметим, за день до этого было зафиксировано восемь летальных исходов, а до этого – семь смертей.

Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 2185 жителей Бурятии.

В стационарах республики сегодня лечатся 1214 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 44 человека меньше, чем днём ранее). Для сравнения, летом в разгар третьей волны в больницах было занято более трёх тысяч мест.

В отделениях реанимации находятся 124 пациента, из них 69 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 84 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1214, свободно 342 койки. Занятость коечного фонда составляет 78 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение сегодня проходят 3541 жителей.

Контактных лиц – чуть более 14 тысяч человек.

На данный момент завершили первичную вакцинацию 387 050 человек. Повторную вакцинацию начали 51 437 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Запрещены новогодние хороводы вокруг ёлок и приглашённые артисты.

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал большое интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами.

В связи со снятием ограничений по работе банкетных залов, ночных клубов и других предприятий общепита с 1 декабря в Улан-Удэ будет усилена работа мобильных групп. Особое внимание будет уделено вечерним рейдам.




коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
Общество, 30.11.2021
Жители Загорска жалуются, что мусор не вывозят почти месяц
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество, 30.11.2021
Он будет работать несколько дней в Кабанске
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
Общество, 30.11.2021
Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата 
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
Общество, 30.11.2021
Двое сельчан выловили рыбы на 146 тысяч рублей 
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
Общество, 30.11.2021
Стартовал приём заявок для участия
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
Общество, 30.11.2021
С работами лауреатов можно будет ознакомиться с 1 по 6 декабря
В Бурятии местами снегопады
В Бурятии местами снегопады
Общество, 30.11.2021
В Улан-Удэ днём до -5 градусов 
В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.11.2021
Церемония открытия запланирована на 18 декабря
В Иркутске может появиться музей Русской Америки
В Иркутске может появиться музей Русской Америки
Общество, 29.11.2021
В областном центре сохранилось много мест, которые могли бы стать базой для создания музея
В Бурятии развёрнута выставка о подвигах селенгинцев в Крыму
В Бурятии развёрнута выставка о подвигах селенгинцев в Крыму
Общество, 29.11.2021
Сегодня исполнилось 225 лет со дня формирования Селенгинского пехотного полка
Агинский театр моды наградили на конкурсе в Москве
Агинский театр моды наградили на конкурсе в Москве
Общество, 29.11.2021
Коллектив из Зуткулея стал призёром «Этно-Эрато»
В Бурятии военные пожарные ликвидировали «возгорание»
В Бурятии военные пожарные ликвидировали «возгорание»
Общество, 29.11.2021
«Горело» строение рядом со складом ГСМ
Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата
Пулевики Бурятии выиграли 8 медалей открытого чемпионата
Общество, 29.11.2021
Спортсмены на соревнованиях взяли первое общекомандное место

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^