В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется

Жертвами коронавируса стали ещё девять жителей республики
В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 227 человек.
Заболеваемость по-прежнему держится примерно на одном уровне. Для сравнения, если вчера заболели 227 человек, позавчера их было 230, до этого 236, 231, 229, вновь 231.
По данным управления Роспотребнадзора, общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 69 770. Из них 46% (32 382) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время 62 830 человек. Накануне победили коронавирус 215 жителей.
За минувшие сутки умерли девять больных коронавирусом. В оперштабе уточняют, что восемь из них были старше 65 лет, один – младше этого возраста (точный возраст больше не раскрывается). Отметим, за день до этого было зафиксировано восемь летальных исходов, а до этого – семь смертей.
Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 2185 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня лечатся 1214 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (на 44 человека меньше, чем днём ранее). Для сравнения, летом в разгар третьей волны в больницах было занято более трёх тысяч мест.
В отделениях реанимации находятся 124 пациента, из них 69 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 84 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1214, свободно 342 койки. Занятость коечного фонда составляет 78 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение сегодня проходят 3541 жителей.
Контактных лиц – чуть более 14 тысяч человек.
На данный момент завершили первичную вакцинацию 387 050 человек. Повторную вакцинацию начали 51 437 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Запрещены новогодние хороводы вокруг ёлок и приглашённые артисты.
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал большое интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами.
В связи со снятием ограничений по работе банкетных залов, ночных клубов и других предприятий общепита с 1 декабря в Улан-Удэ будет усилена работа мобильных групп. Особое внимание будет уделено вечерним рейдам.
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
Общество, Фото:
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