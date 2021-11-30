Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата
В Тункинском районе Бурятии после прокурорского вмешательства ребёнку-инвалиду выдано техническое средство реабилитации.
Выявлено, что родители ребёнка-инвалида, проживающие в районе, не принимают мер к обеспечению его слуховым аппаратом. Семья находится в социально опасном положении, однако органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних содействие в получении аппарата не оказано.
Главе Тункинского района было внесено представление, после чего ребёнка обеспечили слуховым аппаратом. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
Общество, Фото:
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