В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида

Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата



В Тункинском районе Бурятии после прокурорского вмешательства ребёнку-инвалиду выдано техническое средство реабилитации.



Выявлено, что родители ребёнка-инвалида, проживающие в районе, не принимают мер к обеспечению его слуховым аппаратом. Семья находится в социально опасном положении, однако органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних содействие в получении аппарата не оказано.



Главе Тункинского района было внесено представление, после чего ребёнка обеспечили слуховым аппаратом. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

