Получателем средств станет Российский Красный Крест
Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области.
Получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.
Информацию о расчётном счёте и реквизитах для перечисления средств можно получить на сайте Сбербанка.
Справка
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Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»
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