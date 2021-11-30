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Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»
Общество, 
Получателем средств станет Российский Красный Крест

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области.

Получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Информацию о расчётном счёте и реквизитах для перечисления средств можно получить на сайте Сбербанка.

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк

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