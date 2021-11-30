Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Получателем средств станет Российский Красный Крест



Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте «Листвяжная» в Беловском городском округе Кемеровской области.



Получателем средств является общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой.



Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.



Информацию о расчётном счёте и реквизитах для перечисления средств можно получить на сайте Сбербанка.



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