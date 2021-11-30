Двое сельчан выловили рыбы на 146 тысяч рублей
Два жителя Прибайкальского района Бурятии обвиняются в незаконном вылове рыбы в местах нереста.
По версии дознания, в октябре сельчане в период нереста в реке Селенга с помощью рыболовной сети незаконно выловили омуль и плотву на сумму 146 тысяч рублей.
В добровольном порядке они не возместили ущерб. Прокурор подал иск о взыскании ущерба, причинённого преступлением.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Прибайкальского района для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
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