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В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева

В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Церемония открытия запланирована на 18 декабря

С 18 по 19 декабря в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР, экс-чемпиона мира Бориса Будаева. Соревнования посвящены 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова. Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе.

18 декабря в 8:00 начнётся медицинский осмотр и взвешивание участников. С 11:00 пройдут предварительные поединки в весовых категориях до 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. В 12:00 состоится торжественная церемония открытия соревнований.

Утешительные поединки проведут 19 декабря с 11:00. С 13:00 запланированы финальные схватки, а также награждение победителей и призёров. Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы РБ.

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Улан-Удэ вольная борьба международный турнир спорт Бурятия

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